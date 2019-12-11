北市周姓男子今年6月間跟朋友進入派出所借廁所，卻因身上的酒味，引起員警注意，要求他進行酒測，但他卻嚴詞拒絕，還揚言要叫媒體記者爆料，但仍被開罰9萬，周男因而抗告，士林地院審結，認定警方開單有理，駁回周男請求，可上訴。

周男今年6月23日凌晨1點，跟著不明男子進入士林警分局文林派出所，卻被員警發現他身上有酒味，因而要求進行酒測。但他自認沒有喝酒，認定是員警故意找麻煩，因而拒絕酒測，警方告知後果後隨即開罰9萬，並吊銷駕照、扣車，還要接受道路交通安全講習。

法官勘驗錄影畫面，周男騎機車到派出所旁，熄火後下車進入派出所，客觀上，確實有騎車，但他卻說患有精神疾病，希望能以精神障礙、心智缺陷導致辨識能力降低，不用支付9萬元的罰金，但法官認為，周能與友人唱歌，且能回答員警的問題，認定案發當時並無辨識能力降低情事。

判決更指，道路交通管理處條例中的「攔停」，並沒有限定只能對行進中車輛，只要客觀事實判斷，有酒醉和駕駛車輛，就能進行酒測，不然每位駕駛人看到警察在前面，只要熄火下車就不用受到處罰，警方已經說明拒測的後果，酒駕駕駛就必須接受拒測的處罰。法官認定開單並無違反程序，周須接受處罰。

(中時 )