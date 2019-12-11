12年國教新課綱於108年8月起正式實施，呼應「自發、互動、共好」課程精神，順天國中舞蹈班結合龍津高中國中部美術班、及大甲區順天國小美術共同舉辦「濤~海的聯想曲」藝才班聯合成果展，包括靜態類美術創作展覽及動態類舞蹈創作展演，邀請大小朋友一起體驗傾聽大海的感動。

教育局表示，美術創作部分共選出38件作品，讓孩子從不同的角度詮釋「海」的想像，12月14日至29日止，在清水港區藝術中心中央畫廊展出；舞蹈創作部分展現對於「海」的7種演繹，分別為「敬神」、「海之景」、「最初的心／媽祖的孩子」、「海之聲」、「搏浪」、「聽˙濤」及「Good Time」等七個舞碼。

教育局指出，12月20日將於清水港區藝術中心演藝廳演出，下午2時的場次，邀請大甲國小等7所學校500多位師生到場欣賞，晚上7時30分場次也歡迎民眾共同出席，憑票免費入場，索票請洽台中市順天國中輔導室，電話04-26880600分機231王小姐。

教育局長楊振昇表示，國中小藝才班聯合展演活動整合不同領域藝術人才，創作多元視聽覺美感藝術，盼逐步讓藝術教育扎根，落實12年國教課程「藝術涵養與美感素養」核心內涵，厚植藝術教育發展的能量。

(中時 )