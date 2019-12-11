國民黨總統候選人韓國瑜接受台視專訪，針對有些年輕人表示不支持他的原因是認為有些韓粉會到處攻擊人，韓國瑜表示，外界看到的韓粉當中其實分成兩種，一種是真正的支持者叫做「白武士」，但另一批其實是收了錢的網軍「黑武士」，假扮成韓國瑜支持者，但卻到處去惡意攻擊。

每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。

中天新聞 直播

(中時電子報)