大政治大爆卦-無色覺醒》網軍霸凌、搶錢造勢 藍乞丐對決綠王子？ 14:132019/12/11 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》網軍霸凌、搶錢造勢 藍乞丐對決綠王子? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統候選人韓國瑜接受台視專訪，針對有些年輕人表示不支持他的原因是認為有些韓粉會到處攻擊人，韓國瑜表示，外界看到的韓粉當中其實分成兩種，一種是真正的支持者叫做「白武士」，但另一批其實是收了錢的網軍「黑武士」，假扮成韓國瑜支持者，但卻到處去惡意攻擊。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #韓國瑜 #網軍 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳超明竹南競選總部成立 韓國瑜、馬英九、吳敦義到場造勢 16:212019/12/07 政治 韓粉注意！韓最後大造勢 就在這三縣市 07:582019/12/08 政治 直播》韓新北大造勢 現場宣布人數超過8萬人 15:102019/12/08 政治 韓國瑜為何能贏蔡英文90萬票？黃暐瀚算出來了 21:112019/12/08 政治 台灣政情 新北造勢大團結－藍營天王聚首 朱接全國競總主委 04:102019/12/09 話題觀察 韓侯合體振奮士氣 全力催三張票 04:102019/12/09 話題觀察 民進黨喊顧主權 韓國瑜：為了選舉才講的廢話 20:582019/12/09 政治 為何挺韓？他花90分鐘解釋：沒遺憾了！ 23:172019/12/09 政治 心結未解？老黨員曝：吳敦義對韓國瑜非常不滿 10:422019/12/10 政治 趙少康分析民調！坦言投韓國瑜？但.. 12:212019/12/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜太驚人！網：民調公司要倒了 - 政治 最新民調出爐 韓蔡差距竟有大變！ - 政治 趙少康分析民調！坦言投韓國瑜？但.. - 政治 港學生會長批民進黨遭1450出征道歉 挺港網友怒了！ - 政治 易網情深 蔡易餘與卡神「結婚」喜帖瘋傳 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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