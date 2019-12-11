男主外女主內，是華人的傳統觀念，但若「未來老婆」是醫生，自願扛起家計，只要你當「家庭主父」，台灣男人願意嗎？

一名軍人在臉書社團《靠北女友my girl》發問，他表示女友是醫生，因兩人工作都無法長時間回家，有礙家庭教育，希望他退伍當「家庭主父」。原PO覺得男生不工作讓女生養怎麼可以，況且自己好不容易才當到上尉，想脫身也不容易，不知該如何抉擇。

這個苦惱引起網友熱烈討論，許多人贊成：「退一退..上尉又如何，有本事幹上將軍再來說吧」、「別想太多，時代變了，你們兩個好最重要」、「婚姻生活原本就是分工，基本上沒有誰主內，誰主外的問題」、「你就跟他說 要我當家庭主夫也可以...每個月設定好轉帳金額 主夫也要薪水跟家用的錢」。

不過也有人持反對意見：「還是靠自己有穩定的收入比較安心吧！人言可畏」、「不能啊 結婚後吵架 被說吃軟飯 還是自己有工作穩定收入對自己好」、「不要把未來建築在女人身上 會垮」、「女生怕老 男生怕沒經濟體而以」。

(中時電子報)