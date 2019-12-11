「青年創業貸款有名無實！」新竹市民進黨立委參選人鄭宏輝明(11)日邀請3家青創店家負責人做創業甘苦談，青創業者直指銀行要抵押品貸款不易。鄭宏輝表示，務實青創應該要接地氣，「把在地問題變商機」，將以「青創3錦囊」協助新竹市青年貸款創業。

「原來如此工作室」陶藝工作室共同創辦人劉靚瑜、「戲棚下」炸雞店負責人陳宥達、「覓雪」雪花冰負責人楊英典，說明店家特色外，都指青創最大問題就是資金，青創貸款關鍵在銀行，沒抵押品根本貸不到錢。

鄭宏輝指出，根據人力銀行調查，35歲以下青年有超過8成想創業，但現行政府在談到創業較少注意到創業金字塔底層龐大，數量最多的微型創業。

鄭宏輝提出「青創3錦囊」，首先設立「新竹青年創業學院」，透過財務規畫課程、商業模式評估諮詢，讓有創業夢的年輕人能夠培養創業、經營管理能力。

其次，針對地方需求滾動式修正相關條例，政府應提供適當法規輔導，青創貸款措施也應該「簡政便民」，簡化流程，讓有能力但缺乏資金的年輕人更容易取得貸款。

鄭宏輝表示，第3是建立青創行銷平台協助業者，應該透過公部門資源與青創業者結合，協助青創業者行銷，讓青創業者被更多人看見。

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(中時 )