「魔法考古校園」空間改造計畫，將閒置空間大變身，同學們進到教室忍不住驚呼連連「變得不一樣！」（戴上容攝）

教室成為考古現場！新北市十三行博物館送給同學們一個驚喜禮物，將八里國小、竹圍國小兩間小學打造為魔法考古校園，教室搖身一變成為考古遊戲間，學生進入校園立即成為小小考古學家。

十三行博物館與新北市八里區八里國小、淡水區竹圍國小合作「魔法考古校園」空間改造計畫，將閒置空間大變身，同學們進到教室忍不住驚呼連連「變得不一樣！」立體逼真的考古探坑3D地景及彩繪牆面的陶罐、陶偶，彷彿置身考古現場。

「我挖到陶片了！」學生們在教室中的考古沙坑尋找埋藏的神秘物件，興奮的尖叫聲此起彼落，考古沙坑是人氣最高設施，小朋友需要手持考古鏟挖掘沙坑，並將陶罐拼圖組合還原完整樣貌，模擬考古工作情境。

小朋友還可觸摸仿真複製陶罐打造出史前陶罐觸摸牆，感受不同時期的文物紋理變化，運用多感官教學增強學習成效，另引進AR擴增科技技術，將文物轉變成可愛的陶罐寶寶藏在校園中，古代文物不再遙不可及。

十三行博物館另也將「行動博物館」考古知識帶進社區、學校、托老中心等各角落，讓更多人感受考古的魅力。今年首推出的「考古旅行箱」服務，開發「臺灣史前文化」、「十三行文化」主題教案，搭配仿製陶片、石器與互動遊戲等實體教具，供全國教師免費借用教學。

館長陳春蘭表示，十三行博物館推動考古教育，不只可以發生在博物館內，十三行更主動出擊將資源帶進校園、社區，擴大知識傳遞範圍與能量。

「行動博物館」即日起受理北北基桃地區個人及機關團體免費申請，「考古旅行箱」行動教具免費借用，服務範圍擴大至全國公私立小學。

(中時 )