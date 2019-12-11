在2019年邁向尾聲之際，小米台灣今（11）日在台舉辦米家智慧新品溝通會，為台灣米粉帶來多項新品，準備添購新品裝置你的家！

智慧分析刷牙情況 米家聲波電動牙刷T500/T300來了

米家聲波電動牙刷T500採用第二代磁懸浮馬達，相比前代產品，體積更迷你、噪音更低，更加入智慧過壓提醒（讓你刷牙不會過於用力），刷頭採用美國杜邦StaClean優質刷毛。透過跟米家App串連，可以分析你的刷牙姿勢，產生報告來檢視自己的刷牙情況。米家聲波電動牙刷T300則也是採用第二代磁懸浮馬達，續航可達到25天，是另一款電動牙刷的選擇。米家聲波電動牙刷T500價格NT$995，T300則是NT$545。

主打猛/小/靜 米家調理機輕巧又便攜

米家調理機使用6葉攪拌刀頭，可以快速絞碎食材，輕身輕巧，且噪音低。外觀上沒有任何按鍵，只要將手放在瓶身頂部向下按壓就能夠啟動，適合各年齡層使用。杯身耐用抗衝擊，把水果投入調理機攪拌後，換上外出杯蓋就可以輕鬆帶出門。價格NT$895。

大掃除利器 米家手持無線吸塵器Lite

年節將近，家家戶戶都有大掃除了需求。對此小米推出米家手持無線吸塵器Lite，採用高性能10萬轉無刷馬達，擁有20Kpa吸力，搭配五重過濾系統，淨化效率達到99.97%。具備120AW吸入功率，搭配多錐旋風分離系統可以分離大小顆粒，讓吸力持續更久，除蟎率則達到99％。米家手持無線吸塵器Lite也提供多種刷頭可以因應不同的清潔需求，產品附贈軟絨直驅滾刷等四種刷頭，續航力可以達到60分鐘。搭配壁掛式充電架可以一邊充電，也便於收納。濾芯則是可以水洗，價格則是NT$4995。

根據小米提供的資訊，米家手持無線吸塵器Lite將會在12月12日中午12點在mi.com、小米實體店、PChome購物小米旗艦店以及全國電子預購，與米家聲波電動牙刷T500/T300、米家調理機一起在12月17日10點開賣。

左至右、上至下分別是米家調理機、米家掃拖機器人1c、米家手持無線吸塵器Lite以及米家聲波電動牙刷T500/T300。（黃慧雯攝）

清掃好幫手 預告米家掃拖機器人1c將登場

除了上述新品外，小米台灣也在活動中宣布網路上沒有公布的新品「米家掃拖機器人1c」，具備最新視覺動態導航系統，可建構高精度地圖，擁有兩公分越障能力、搭配NIDEC日本無刷馬達具備2500pa吸力，搭配200毫升電動水箱，自動調節水量。搭配米家App可以在遠端控制清掃範圍。價格僅需要NT$6595，小米有信心的認為這將是掃拖一體機器人最具性價比的產品，預計12月23日12點在mi.com以及小米之家開放預購，預計2020年一月份上市。

(中時電子報)