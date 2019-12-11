台中第五選區立法參選人沈智慧此次選戰主打品格教育，主張要把「禮義廉恥」掛回學校，在她推動下，北屯區僑孝國小11日上午舉辦「禮義廉恥」校園揭牌活動，重新把「禮義廉恥」品格教育標語掛回去。

11日上午僑孝國小全校師生集結在禮堂，在校長游榮祥、中華民國全國家長協會理事長陳彥志、市議員沈佑蓮等人見證下，共同在禮堂掛上禮義廉恥的標語。沈智慧也說，已經和市議員沈佑蓮議員，為僑孝國小「校園修整、新建運動場地、購置體育器材設備、運動場設施修繕及更新改善工程」等需要，請教育部國教署、體育署以及台中市政府教育局、舊社里長蘇振輝一起，來看學校的實況。

校長游榮祥在揭牌活動中表示，學校原來舊的「禮義廉恥」不是不見了，而是有斑駁的現象。當聽到沈智慧和家長協會合作推動「禮義廉恥掛回校園」時，老師和家長都覺得非常好，所以僑孝國小是用「重新擦亮禮義廉恥牌匾」的概念，重新定義，讓孩子可以從新的、不一樣的方式來認識世界，這應該也是所有學校應該努力的方向。

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(中時 )