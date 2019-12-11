德國國會請願委員會前天召開公聽會，討論德國民眾提出與我建交請願案。外交部強調，中華民國臺灣向來就是主權獨立的國家，這是不爭的事實。我國將在既有基礎上持續深化與德國的實質友好合作關係；請願案是德國民眾的自發行為，且事涉德國國內法制程序，我國政府對此表示尊重。

外交部表示，德國民眾Michael Kreuzberg教授9月提出與我國建交的請願案，依規定開放線上連署，已達到5萬人連署門檻續於前天舉辦公聽會，就請願事項先徵詢德國各方的意見。請願案後續的進行方式，將交由請願委員會審議後決定。

外交部指出，德國外交部官員出席公聽會說明時讚揚臺灣重視人權，人民享有言論自由，強調我國是德國重要理念相近的價值夥伴，兩國在經貿等多項專業領域的合作交流非常密切。德國官員表示支持臺灣有意義參與國際組織，如果臺灣因受阻無法應邀參加情況下，德國政府也願與臺灣進行雙邊會談；此外，德國鼓勵兩岸在和平及尊嚴的基礎上進行對話，反對任何單方面改變現狀，並將繼續與臺灣在經濟、文化、教育、科學及研究領域維持密切交流與合作。

駐德代表謝志偉則在臉書發文表示，整體來說，發言的國會議員幾乎都是力挺台灣。有的質疑德國政府的「一中政策」太僵化，有的直球飆出：「不敢和台灣建交？德國到底在怕啥？」。

謝志偉又說，他不會天真到期待德國政府會因此改變其一中政策而和台灣建交。重點是在於期待台灣的自由民主透過此機緣被深度、廣泛地認知到。這點完全作到了。因此，對於德國外交部代表始終重申其「一中政策」毫不意外。

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(中時 )