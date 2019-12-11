國道一號北上湖口路段發生11日凌晨發生2起追撞事故，造成2名駕駛不治身亡。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

國道一號北上湖口路段發生11日凌晨發生2起追撞事故，造成2名駕駛不治身亡。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

國道一號北上湖口路段發生11日凌晨發生2起追撞事故，造成2名駕駛不治身亡。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

國道一號北上湖口路段發生11日凌晨發生2起追撞事故，造成2名駕駛不治身亡。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

國道一號北上湖口路段發生11日凌晨發生2起追撞事故，造成2名駕駛不治身亡。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

國道一號北上湖口路段發生11日凌晨發生2起追撞事故，造成2名駕駛不治身亡。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

國道一號北上81.5、82.6公里處，11日凌晨2點起陸續發生2起連環事故，分別造成2名駕駛傷重不治身亡，高速公路局也緊急封閉湖口北上匝道，此2起車禍共造成2死2傷，原因仍待警方釐清。

首起車禍發生在凌晨2點55分，在國一北上81.5公里處，一輛聯結車與另輛車號不明大車發生事故，聯結車駕駛蕭姓男子（43歲）將車停放路肩，下車放警示牌時，遭後方另台半聯結車追撞，半聯結車上的駕駛陳姓男子（57歲）當場重傷，宣告不治身亡，蕭男也因此受傷。

這起車禍造成車流回堵至北上82.6公里，另台半聯結車D，疑似未注意車前狀況，追撞上大貨車E，E又撞上另台半聯結車F，又造成F又撞上前方另兩台車G、H，導致E車駕駛劉姓男子（42歲），送醫不治身亡，D車駕駛則頭胸受傷、右大腿嚴重變形，另3車駕駛則受輕傷。

兩起連續追撞事故造成車流回堵近5公里，高公局也緊急封閉匝道，直到上午7點20分才解除管制，詳細事故原因仍待警方釐清

(中時 )