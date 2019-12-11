關西機場事件造成前大阪辦事處長蘇啟誠輕生，其中卡神楊蕙如策動網軍發動攻擊，是蘇啟誠輕生的壓力之一。政務委員唐鳳表示，澄清的速度不夠快確實可能發生憾事，但現在台灣事實查核中心的運作，對於事實查核已經非常快了。

唐鳳表示，蘇啟誠輕生這件事發生時，台灣事實查核中心才剛成立，人力及反應速度也好，確實都是在憾事已經發生之後，才準確的用日文去調查事實發生的情況，所以速度如果不夠快，確實可能造成這些事情發生。

但唐鳳也說，如果大家有看台灣事實查核中心及line today的澄清，已經可以了解現在事實查核已經非常快了，之前都是訊息分享上千個時才有說法，現在分享不到一百個時就有反應出來，所以他還是覺得打擊假訊息，速度可能是最重要的，因為由司法體系判斷其實已經離這件事情發生過了比較久的時間。

她認為，打擊假訊息最重要的關鍵，就是以最快速度從公民社會進行澄清，而且澄清不是找到訊息是真的假的，還要找到一開始的訊息來源為何，並找出訊息傳播路徑。以訊息澄清的速度而言，實際發現一個小時有回應澄清效果最好。

＃韓國瑜 ＃蔡英文 ＃2020大選 ＃總統 ＃立委 ＃國民黨 ＃民進黨 ＃曾銘宗 ＃張顯耀 ＃關西機場 ＃行政院 ＃蘇貞昌

(中時 )