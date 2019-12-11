「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉」訂於109年1月11日投票，台中市選舉委員會為鼓勵民眾參與民主政治，加強宣導此次選舉，已請各區公所及台中市各機關於跑馬燈、網站、LINE群組鼓勵民眾踴躍投票；請市民朋友於投票日當天上午8時起至下午4時止，攜帶本人國民身分證、印章及投票通知單，依投票通知單所載投票所地點前往投票。

台中市選舉委員會總幹事盧政遠說，台中市現為全台第2大城市，人口數目前已達281萬3397人，相比去年同期增加了1萬4143人；北屯區人口數更是大幅提升近5000人，且今年台中市首投族人數統計至今年11月30日止約為4萬餘人，特將投開票所數量由107年地方選舉的1601所擴增至1849所，以確保選舉當日投票更為順暢快速。

盧致遠指出，此次選舉票分為總統、立委及政黨票3種，各區每一投票所將設置3個選舉票匭。總統候選人有3組，台中市登記參選立法委員則有43人、政黨票有19組，參與選舉之候選人及政黨組皆創歷年來新高，故為確保選務作業順利進行，中選會目前已加強各項選務籌備工作，相關選務工作人員也已招募完成，並由各區選務作業中心陸續辦理選務工作人員講習以利後續選務作業順利推動。

民政局特提醒民眾，投票當日全國各戶政事務所不受理國民身分證申請，也不核發臨時證明書，市民朋友如有國民身分證遺失情形，請本人儘早攜帶戶口名簿或貼有相片之身分證明文件正本、最近2年內所攝正面半身彩色相片1張(或上傳數位相片至內政部戶政司全球資訊網)、規費新台幣200元，親至任一戶政事務所辦理補領事宜，以免影響投票權益。

(中時 )