網友直喊「最好的安排就是勇於接受檢驗、勇於承擔國家大任並遭遇風雨災難而不退縮的領導人」。(擷取自黃暐瀚臉書)

總統蔡英文在香港反送中事件中，被視為力挺與港府抗爭的香港學生和民眾。然而，香港浸會大學學生會長方仲賢批民進黨未立《難民法》，質疑只想用香港人的鮮血來換取台灣人選票。資深媒體人黃暐瀚提及此事，並表示三十天後新總統將產生，不管誰贏，一切都是最好的安排。這番言論也引來網友熱烈回應。

方仲賢的文章引來諸多爭議，方仲賢10日下午在臉書發文澄清及致歉。他提及，其實文章是希望民進黨於支持香港民主抗爭運動的前題下，可考慮透過立法和行政手段，為受政治逼害的在台港人提供具法律條文保障的援助，否則可能會因而被受政敵針對和抨擊。方仲賢說，原文絕非批評及指控民進黨利用香港反送中運動以利選戰，但用字措詞需要改善。

對此，黃暐瀚則在臉書指出，蔡總統挺香港，挺到出汁，但香港學生來台灣尋求「難民法」立法受挫之後，寫了篇文章罵民進黨，反被嗆爆，事後道歉。他說這就是政治與現實的差別。政治上，「我挺你，我是你兄弟」；現實上，「我挺你，嘴巴上聲援你，你打下去，真不行了，想來台灣？歹勢，難民法，辦不到，我們已經有港澳條例」。

黃也提及，有位媽媽Call-in，提及孩子在日本唸大學，並說要買機票回台灣，投給蔡英文。他說這位媽媽很生氣，他也勸媽媽不要氣，「三十天後，新總統產生，不管誰贏？一切都是最好的安排」。

對此，網友紛紛說出真心話，直喊「最好的安排，就是2號當選，這是上天對中華民國最大的眷顧」、「最好的安排，就是唯一支持2號韓國瑜」、「最好的安排就是勇於接受檢驗、勇於承擔國家大任並遭遇風雨災難而不退縮的領導人」、「與其說是最好的安排,不如說是自找的未來。不管結果如何承擔就對了」、「年輕人的選擇尊重，只能以後讓時間證明誰對誰錯。」、「一切都是最好的安排，畢竟是多數人決定了台灣的命運，但是不要輸贏只有幾千票這種，這樣就有的鬧了」。

(中時電子報)