美國、墨西哥與加拿大今天簽署「美墨加貿易協定」（USMCA），以取代有26年歷史的「北美自由貿易協定」（NAFTA），這為美國國會展開延宕已久的表決清除道路。

「美墨加貿易協定」相較於北美自貿協定有幾大修訂， 修訂版全文尚未公開，但根據聯邦眾議院民主黨人、業界主管以及美墨加官員提供文件，最重要的當屬勞工與環境保護相關規定，包括下列幾點：

●勞工

墨西哥通過旨在確保工會獨立、勞工自由與更高工資的勞工改革之後，美國民主黨人首要之務就是希望墨西哥更有效落實勞工權利。墨西哥同意提高預算落實相關執法。

根據美國眾院歲計委員會（House Ways and Means Committee）今天公布的資料，新版協定將建立執行機制，以便落實協議中以設施為基礎的勞工義務，並由獨立勞動專家來進行法規稽核。

●環境

美國一個新的跨部門委員會將監督墨西哥的環境保護，由墨西哥市的聯繫人提供協助。

協定也將允許1987年簽訂的蒙特婁議定書（Montreal Protocol）納入。

●製藥

透過限制部分製藥業專利保護抑制藥價，以廢除生技藥物需有10年專利保護期的規定，並將對抗所謂的「專利長青樹」（patent evergreening）問題。

●鋼鋁

美國貿易代表署（USTR）要求規定汽車業納入在北美「鎔鑄」的鋼鋁來源，為使用中國等地半成品金屬關上大門。

●網路服務與電子商務

熟悉內情人士透露，川普政府同意撤下條文內允許不經國會即可將網購免稅額降至800美元以下的文字。

這個所謂的「微量條款」（de minimis）會讓小企業主受惠，但川普政府部分官員宣稱，這會對透過亞馬遜（Amazon.com）與電子海灣（Ebay）等線上平台，把商品賣給美國顧客的陸企提供不公平的補助。

(中央社)