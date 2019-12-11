台北市長柯文哲11日中午接受台灣藝術台「新聞噹噹噹」專訪，主持人問，名嘴沈富雄說國民黨總統參選人韓國瑜會輸300萬票，柯文哲表示，照著速度會，國民黨自亂陣腳，撿到槍又膛炸，一連串失誤，韓最近也亂掉，這最大罪人是國民黨主席吳敦義，自己想選、「卡朱拉韓」，七搞八搞，發現什麼都沒就搞個立院，一筆爛帳。

柯文哲說，本來民調差很多，但最後到藍綠總動員，差距會縮小，蔡英文總統會贏，但距離會拉近，可是國民黨自亂陣腳，明明撿到「卡神」楊蕙如這把槍，結果膛炸，什麼「見縫插珍」、「夾手他人」，他都笑不出來了，不殺球還好，互有攻防，一殺球就扣分走鐘、難看跌倒，這30天要振作很難。

柯強調，中國歷史上最大的是「西瓜黨」，西瓜偎大邊，還有「金光黨」，騙人大撒幣，對生意人與企業家來講，不會贏就不會捐錢，因為浪費那錢要幹嘛，有錢人會買一堆媒體，沒錢就沒辦法打，這就是滾雪球、滑坡效應，這2周看到「牆倒眾人推」的氛圍有跑出來。

柯指出，他2016年有問過民進黨前祕書長洪耀福說，前新北市長朱立倫不是有「砂石倫」的資料怎沒拿出來？洪說「有贏就好」，差距大不用出手，會贏就不要冒險。柯認為，差很近才有2顆子彈，愈接近愈容易出事，差距大奧步不用出來，會贏就不會拿出什麼照片、錄影帶。

(中時 )