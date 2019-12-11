吳淑敏一家三口，寶寶超萌。「親愛的莉絲新生兒攝影」提供

照片尺度大，吳淑敏說想要在生命重要過程中留下美好記錄。「親愛的莉絲新生兒攝影」提供

吳淑敏2週前剖腹生下3050公克兒子，雖然住在月子中心，卻一刻不得閒，3小時餵1次母乳，加上川流不息的訪客，讓她忙得不可開交，「我的會客率堪稱是月子中心的冠軍得主」。

當新手媽媽心情？她竟回：「好像熱戀中甜蜜無比，全心、全意、全力的愛戀，這是我此生最愛的男人。」無視老公葉家霖一旁憋屈的無奈表情。

夫妻倆現在還沒有為小寶貝的命名取得共識，所以兒子先暱稱為「小培根」，吳淑敏說：「因為小培根生肖屬豬，所以才幫他取了這個乳名。」小培根是天蠍寶寶，跟奶奶、外婆、爸爸、小阿姨同星座，吳淑敏笑稱：「我彷彿住在蠍子窩裡。」

日前，吳淑敏跟月子中心告假半天，開開心心的帶著兒子小培根與老公拍全家福紀念照，夫妻倆的風采全被小培根搶光光。其中一張照片，小培根的表情、手勢就像沉醉在自己的歌聲中，讓眾人嘖嘖稱奇，吳淑敏難掩得意地說：「這小子根本就是來搶鏡頭的，還沒滿月就表情十足，攝影師說他沒遇過這麼會搶鏡頭的baby。」

為母則強的吳淑敏雖然每3小時就得起來親餵母乳，沒能徹底好好休息，她卻甘之如飴，「此刻是我這一生中最滿足、最喜樂的時刻，小培根是個懂得體貼媽媽的天使寶寶，月子中心的護理人員都說他很好帶，是個乖巧的baby」。

滿口育兒經的吳淑敏，表示：「這讓我想起他剛出生的那一刻，我原本以為會聽到震耳欲聾的響亮哭聲，沒想到他只是優雅秀氣的哇哇哭了兩聲，不過也讓我心情澎湃了許久，心中充滿敬畏與感恩，第一次體會血脈相連的悸動。」

有子萬事足的吳淑敏，希望至少要為小培根親餵母乳半年，所以勢必調整工作量，今年因為生了小培根的緣故，選舉秀、尾牙、廟慶等推了不少場。

不過帶財的小培根，還是讓爸爸的工作量持續上升，國標舞比賽成績已是職業國標舞摩登的台灣冠軍，果真是個萬人迷的小福星，難怪出生當天，爺爺一早就從香港趕回來，見了寶貝金孫後，才又匆匆趕回香港繼續未完成的工作。

(中時 )