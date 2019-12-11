台北市長柯文哲11日中午接受台灣藝術台「新聞噹噹噹」專訪，談到立委選情，柯文哲說，民進黨政黨支持度在美麗島電子報民調有51.6％也是虛虛的，若拿18席不分區還有天理嗎？1年來什麼都沒改變。

針對美麗島電子報顯示，民進黨支持度51.6％、國民黨30.3％、民眾黨10％、時代力量8.1％，柯文哲說，這次很難預測，親民黨主席宋楚瑜有一定實力，選5次總統不得了，有潛力，行不行不知道，而時力跟民眾黨有重疊，牽涉到立委黃國昌，國民黨則看起來弱勢。

不過，柯說，民進黨也是虛虛的，2018年是討厭民進黨，1年沒改變就變51.6％，是虛的，選前封關的民調比較準，民眾黨最差也許就3席這樣，看時力有沒有3席，但民進黨拿18席有天理嗎？2016年拿還比較有道理。

柯文哲還爆，藍綠都有帶槍投靠要排入民眾黨不分區，但他也不笨，雖然有辦法做，但對台灣有好處嗎？沒有。

對於民進黨批「韓流」起來是靠柯的網軍，柯重申，民進黨不會生就牽拖厝邊，太鬼扯，新潮流在高雄搞到天怒人怨，他哪有什麼網軍，楊蕙如就是網軍，楊是誰出錢就做，若前高雄市觀光局長潘恆旭出錢，楊也照做，網路支持他的都是業餘跟義勇軍。

(中時 )