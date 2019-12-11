美股周二小幅漲跌，市場靜待美中貿易協定，台股在權值最重的台積電(2330)開高走高、拉尾飆上319元新高，配合國泰金(2882)引領金融股指數同漲，電金聯手，帶動台股早盤穩健上漲，收盤在台積電創新高帶動，台股收盤創下11700點也是29年半新高，全日成交值擴增至1243億元。

傳美國擬延後對中國大陸關稅加徵計畫，但經濟數據表現不佳，美股10日四大指數漲跌互見，收盤漲跌幅介於-0.11%~0.35%，台積電ADR收高。

台積電10日公布11月合併營收約為1078.84億元，創新高，且是自8月起連續第四個月營收站上千億元，11月營收月增1.7%，較去年同期增加9.7%。台積電本季展望樂觀，業績將連續第二季創新高。今股價開高走高，尾盤強拉，收漲5.5元至319元最高點做收，股價創新高，市值8.27兆元亦締新猷。台積電領軍，電子股指數收高。

台積電今明年資本支出預計都在140~150億美元高檔，帶動半導體設備廠下半年業績增溫，明年營運展望續樂觀，今早包括京鼎(3413)、帆宣(6196)等股價全數走高。

記憶體產業明年可望復甦，業者營運將比今年有利，土洋法人積極布局，記憶體股包括旺宏(2337)、南亞科(2408)等股價續強。

台股今早由台積電領軍，開高走高，收盤以最高點做收，登上11700.77點，超越本周一所創11678點新高。

展望後續，美中貿易戰仍是市場觀察重點。美國對1600億美元中國大陸進口商品加徵關稅的期限15日逐漸逼近，美國是否如期於12月15日對中國進口商品實施新一輪關稅，被視為是美中貿易戰的轉折點。據《華爾街日報》報導，美中兩國貿易談判代表擬推遲12月加徵關稅的計畫，但白宮經濟顧問庫德洛隨後回應，稱尚未做出決定。

此外，美國聯準會將於周三公布最新的貨幣政策決議，預料將維持利率不變。

(時報資訊)