相愛容易相處難，演藝圈婚禮高調拚場，往往也比命短。韓星宋仲基和宋慧喬因合作《太陽的後裔》而定情，2017年結婚轟動一時，離婚也滿城風雨。今年6月宋仲基搶先公開離婚訊息，之後宋慧喬才跟進，7月完成離婚手續結束20個月的短命婚姻，夫妻不同調的離婚聲明，讓八卦流言滿天飛。

本土劇演員李燕曾於2013年9月祕密嫁給彰化縣長謝典霖，8個月後因謝典霖參選議員財產申報註明已婚，結婚一事才曝光。兩人交往3個月就閃婚，李燕婚後雖放下藝人光環跟著一起掃街拜票，但依舊難以適應這樣的生活，2015年3月火速離婚，短短18個月內閃婚又閃離。

美國歌手麥莉希拉與「雷神弟」澳洲演員連恩漢斯沃分分合合長達九年，2018年聖誕節舉辦婚禮時，當時麥莉感動地寫下「這應該是我們第一百萬次接吻」，粉絲也紛紛獻上祝福，沒想到兩人婚姻僅維持8個月，女方便透過發言人宣布離婚，原因是「不能協調分歧」。

(中時電子報)