高雄氣爆翻版昨晚竟發生在新北市三峽區。新北市三峽介壽路昨天深夜9點多驚傳道路氣爆事件，介壽路一段路面突然整個炸開，炸出一個長24公尺，深近一公尺的坑洞，兩名路過騎士當場摔傷送醫，由於現場並無檢測出化學或瓦斯氣體，目前相關單位仍在查明中。

目擊民眾指稱，昨晚約9點多，介壽路一段400號前方路面，突然發生劇烈爆炸，現場「轟」的一聲，將附近住戶嚇得奪門而出，地面上頓時煙霧瀰漫，出現一個長約24公尺,，深約1公尺的長型坑洞。

新北市三峽介壽路昨晚9點出現路面氣爆事件，炸出24公尺長坑洞,宛如高雄氣爆翻版。(民眾提供)

新北市三峽介壽路昨晚9點出現路面氣爆事件，炸出24公尺長坑洞,宛如高雄氣爆翻版。(民眾提供)

幸好當時經過車輛稀少，但仍有兩輛汽車及一輛機車受損，兩位機車騎士經過時摔傷，新北市消防局獲報後趕抵現場，氣爆點附近佈起水線先進行噴水，以防止不明氣體再度引爆，並時擴大警戒。

但離奇的是，現場並無出現瓦斯或化學氣味，瓦斯公司檢測也無異常，現場也沒發現氣體管線，因此偉和會出現氣爆狀況，相關單位仍在查明原因。不過附近民眾仍驚呼，這簡直是高雄氣爆縮小版，希望市府盡速查明相關。

(中時電子報)