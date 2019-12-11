台北市中興扶輪社響應侯友宜市長「好日子愛心大平台」的號召，11日到新北市捐贈復康巴士，是該社近年來捐贈給新北市的第3輛，社長張慶雲說，扶輪社友的愛心不分地域和族群，希望造福更多需要的人。

張慶雲表示，該社20年來致力於各項社會服務，像是認養家扶中心的兒童，16年來累計捐助714萬元的慈愛獎助學金，連續8年來捐款給普門仁愛之家和其他老人院達410萬元，歷年來除捐給新北市2輛復康巴士，也捐贈過基隆礦工醫院1輛，這次捐給新北市第3輛，是由前社長華資粧業公司董事長李國興夫婦個人出資，但以扶輪社名義捐贈。

李國興低調表示，父母生前曾多次使用復康巴士到醫院復健，發現復康巴士對於行動不便的老人或輪椅族就醫就學非常方便，因此希望能將個人對於父母的小愛化做對社會的大愛，也希望拋磚引玉，讓更多人來響應。

代表受贈的新北市副市長謝政達表示，這是新北市第533輛復康巴士，每輛復康巴士所承載的都是社會的愛心，每輛車一天都至少服務7趟次以上，去年有超過64萬人次受益，今年預估會超過67萬人次，非常感謝台北市中興扶輪社及李國興董事長夫婦的愛心。

(中時 )