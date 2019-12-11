台北市今年唯一一筆的整棟新完工辦公大樓「皇翔中山」捷運聯開辦公大樓，原本預計在下星期20日，以底價24.4億元公開標售，但因產權還尚未登記完成到皇翔建設名下，因此今（11）日辦理標售的主辦單位宣布，將延標到明年2月17日。

仲量聯行今天下午表示，原本接受皇翔建設委託公開標售全新共構商辦「皇翔中山」，公告至今眾多投資型、自用型買方積極詢問，本案原定12月20日開標，因產權登記未能夠於預計時程內完成，加上恰逢元旦假期、及今年農曆過年時間較早，仲量聯行與業主討論後，決定將本案開標時間延後至2020年2月17日。

仲量聯行表示，台北市近兩年除皇翔中山外，精華商辦沒有其他新完工的供給，據悉預計2020年第一季完工的「新星興業大樓」，已整棟預租，其他位於北市尚未完工的大樓也傳出預租近滿租的好成績，在在顯示台北市A辦租賃市場搶手。

(工商 )