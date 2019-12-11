PVC、ABS報價回穩，聯成（1313）、國喬（1312）11月業績逆勢推進，展現年、月雙漲力道。聯成今年DOP採取擴大市佔策略，力拼搶佔明年起一波市場重組契機，11月營收57.63億元，月增20.1％，年成長2.25％；前11月營收572.02億元，年增4.07％。

此外，國喬在SM、ABS報價回穩下，11月營收16.65億元，月增4.36％，年增4.02％；前11月營收188.44億元，年減17.34％。

強化大陸ABS版圖，國喬轉投資大陸漳州奇美辦理6億元人民幣現增案，資本額擴充至24億元人民幣；國喬依持股投資1.824億元人民幣。

國喬105～107年認列投資大陸損益金額為台幣5.73億元、14.03億元及9.06億元。

聯成為全球最大DOP、PA生產商，年底石化年產371萬噸；前三季DOP營收占比64％、PA12％，PVC16％。

有鑑明年大陸石化產業進入小廠淘汰賽，聯成擬在東北籌建VCM廠，藉此供應泰州廠60萬噸PVC原料；相關細節最快明年底敲定，規劃年產50～60萬噸VCM工廠，初估投資額約2～3億美元。

國喬SM營收占比42％、ABS約29％，PA66約8％，媒體營收占比10％；台灣SM年產均為37萬噸、ABS年產12萬噸，轉投資30.4％大陸鎮江奇美廠ABS、PS廠。

ABS以SM為原料用於汽機車業、手提箱、水管閥門、玩具、資訊產品、電器產品外殼等。

因應大陸內需增長，國喬與奇美合作在福建漳州推動年產45萬噸ABS投資（後續可擴建至60萬噸），配套高值化化工品，規劃2020～2021年投產。

(工商 )