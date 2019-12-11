2019年度台灣最受歡迎的APP出爐了！Google play於日前公布年度最受歡迎的各類APP排行榜，本土最大OTT平台「LiTV 立視線上影視」在入圍十個APP中脫穎而出，榮獲「年度最受歡迎應用程式」及「年度最具娛樂性應用程式」兩項殊榮！可見在移動收視的新世代，為滿足使用者「走到哪、看到哪」，OTT線上影音已成為手機中不可或缺的熱門應用！

Google於12月9日舉辦頒獎典禮，「LiTV 立視線上影視」由總經理王介呈抱回兩項殊榮，對於此次獲獎總經理王介呈表示：「這對LiTV 而言是一項莫大的肯定，我們的服務一直以來以消費者為中心的設計理念，我們期許能以專業的技術，優質的服務，讓漸漸從傳統電視轉移到網路的新視代消費者，擁有跨載具的全屏視野！同時我們也致力於提供合法正版、適合全家人觀賞的影視娛樂內容，讓深具台灣創意的影音娛樂，同步傳送世界各地！未來我們將持續優化跨載具的各式服務體驗，以滿足用戶的期待，也將更進一步加強娛樂性內容，串連獨家特別企劃與偶像明星專訪，透過活動與社群平台的交流，拉近與用戶間的距離，提高與粉絲互動的娛樂性。」

LiTV 是源自台灣、面向全球市場的網路新媒體團隊，對建立一個屬於台灣自己的正版網路影視平台，充滿熱情且努力不懈。目前在各種盜版影音衝擊正版影視的困局中，LiTV能異軍突起一舉拿下Google play兩項大獎，深具意義，不僅是用戶付費觀念漸趨成熟，同時代表國人對正版影音意識抬頭！

LiTV 內容不僅有海量隨選影片，更有電視頻道，囊括所有年齡層的影音娛樂需求，提供超過400台電視頻道，包含第四台及MOD精選，收視最高的22個全天候即時「專業新聞台」，還有「體育賽事」，加上百台「綜藝、生活頻道」、「電影」和「兒童」等應有盡有。王介呈更表示，根據用戶的收視行為觀察到，以「戲劇」的黏著性最高，所以 LiTV納入多樣的戲劇頻道，包括華劇、陸劇、韓劇、日劇、港劇，還有逐漸受到大眾關注的泰劇頻道，多元化的戲劇內容LiTV被網友譽為「戲劇世界村」。

在使用上的便利，更是LiTV的一大特點，不論是在手機、平板、電腦、電視、車載等不同載具觀看，都可跨螢無縫續看。豐富內容及使用方便等諸多優點，使 LiTV 成為今年Google Play商店中最優質的APP，獲得廣大網友投票支持及一致好評，網友紛紛表示「頻道內容豐富，太喜歡了」、「影片很多，可任意選擇」、「好看，方便，便宜」、「收訊好畫質好」、「劇多，質佳，好操作！」、「好看永不漏接，很過癮」、「手機跟電視同時看不同的節目真的超讚的，值得推薦給大家哦」、「操作介面明暸非常好用，產品優！」

LiTV 為感謝用戶的支持，即日起至12月 17日止，推出歡慶回饋活動，凡活動期間於LiTV購買任一套餐之年繳方案，即送您200元便利商店購物金，快下載2019最夯、最受歡迎應用程式「LiTV線上影視」，讓您輕鬆享受影視娛樂！

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