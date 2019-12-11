Western Digital推出一系列專為NAS環境設計的WD Red 系列產品，包含WD Red SA500 NAS SATA SSD、WD Red NAS硬碟和WD Red Pro NAS硬碟。圖／廠商提供）

Western Digital公司推出一系列專為小型企業與家庭辦公室所設計的NAS系統儲存解決方案，包括首度推出的WD Red系列SSD，以及兩款容量高達14TB的WD Red NAS硬碟與WD Red Pro NAS硬碟，可提升混合型NAS環境的效能與快取能力。

支援高速連線的SSD效能隨著虛擬化日益普及，10GbE（10億位元乙太網路）和更快的連線速度已成為現代NAS系統的必備條件。為了突破效能瓶頸，SSD的速度至關重要。

儲存裝置的耐用度、速度與容量在滿足這些環境的需求中佔有舉足輕重的地位。此次推出的解決方案以Western Digital WD Red產品組合的穩定性為設計基礎，將終端使用者的痛點轉化成優點。使用者可以將WD Red SA500 SSD作為NAS系統中的快取解決方案，以提升效能，並在相同的NAS裝置中使用更高容量的WD Red硬碟與WD Red Pro硬碟，獲得更多儲存空間。

Western Digital消費性運算裝置部門資深總監Ziv Paz表示：「藉由提升NAS系統的效能，創作者或小型企業客戶得以節省內容處理時間，使工作更有效率，進而增進生產力並增加潛在收入。WD Red產品組合具備更高的容量與最佳化的耐用度，不僅提供更多儲存大型檔案的空間，更能減少儲存頻寬所造成的壓力。對於經常從事大型專案的創作者而言，新推出的WD Red SSD解決方案可以支援混合NAS環境，並將SSD做為大型與常用檔案的快取機制。」

威聯通科技總經理張明智表示：「與Western Digital的合作為我們的NAS系統提供了卓越的儲存能力。搭配新推出的WD Red SA500 SSD作為儲存或快取解決方案，讓我們的客戶可以充分利用系統中的專用SSD抽取槽，享受更快的網路傳輸速度和最佳的耐用性。」

Synology America Corp銷售總監Patrick Deschere表示：「合適的儲存平台不但能在編輯影片、備份相片或開發軟體時保護資料，還能提供使用者更快的存取速度。Western Digital與 Synology的合作，為使用者帶來最佳的NAS體驗，並充分運用雲端優勢，同時保有完整的資料擁有權。」

產品細節此次新發布的三款產品包括：

WD Red SA500 NAS SATA SSDWD Red SA500 NAS SATA SSD是專為NAS愛好者所設計的產品，提供500GB至4TB1（僅限2.5吋硬碟）的容量選擇，不僅能為10GbE網路提供最佳化的環境，還能作為NAS系統中的快取機制，讓使用者快速存取常用檔案。

此硬碟以卓越的耐用性著稱，可讓NAS系統在24x7 全年無休環境中讀寫大量資料，並適用於OLTP資料庫、多使用者環境、相片渲染、4K和8K影片編輯等功能。

WD Red NAS硬碟此款WD Red NAS硬碟是WD Red SA500 NAS SATA SSD的互補產品，提供高達14TB1的容量，並支援最高8個硬碟抽取槽的NAS系統。此硬碟適用於全年無休的家庭辦公室環境，每年可支援180TB的工作負載率。

WD Red Pro NAS硬碟WD Red Pro NAS硬碟與WD Red硬碟相似，卻能提供更強大的專業NAS工作負載與14TB1的容量，並可支援最多24個硬碟抽取槽。此硬碟整合了3D Active Balance Plus技術與NASwareO 3.0技術的故障還原控制功能，以提供更卓越的穩定性。

產品定價與上市時間採用2.5吋外型規格的WD Red SA500 SSD提供500GB（建議售價 NT$2,890）、1TB（建議售價 NT$5,690）、2TB（建議售價 NT$10,990）、4TB（建議售價 NT$21,990）等四種容量選項。

此四款產品即日起可於全台指定的Western Digital零售商、線上零售平台、經銷商、系統整合業者以及通路商購買。採用M.2外型規格的WD Red SA500SSD則有三種容量可供選擇，分別是500GB（建議售價 NT$2,890）、1TB（建議售價 NT$5,690）、2TB（建議售價 NT$10,990）。而容量為14TB的WD Red NAS硬碟建議售價為NT$16,490，容量為14TB的WD Red Pro NAS硬碟建議售價為NT$17,790，上述五款商品則預計於12月底在台上市。

新推出的WD Red系列產品讓Western Digital的硬碟和SSD解決方案陣容更加堅強。這些解決方案是專為企業、消費性和遊戲市場中的各種應用而設計。針對企業使用者的需求，Western Digital最近也升級了14TB1的WD Gold 企業級硬碟儲存解決方案。

(工商 )