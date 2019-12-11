台灣人愛穿羽絨衣，一到冬天，幾乎街上人人都有一件，不過許多人不知道羽絨衣的正確清洗方式，專家表示，一但洗錯方式，可能讓原本輕薄保暖的羽絨衣功能全毀。

羽絨衣到底要手洗、丟洗衣機還是乾洗？《良醫健康網》報導，日本家事達人毎田祥子列出2種可以自己輕鬆在家洗的方法：

1. 手洗

用中性洗衣精放入約30℃左右的清水，不要搓揉，利用輕壓方式洗滌，換水2-3次，將洗衣水滲入衣物纖維中，可有效將髒污洗去。脫水時切記不要像毛巾一樣用擰的，應用乾毛巾輕壓，將剩餘水分拭去後，在通風、可曬到日光處晾乾。

2. 洗衣機洗

先用洗衣袋裝，再放入洗衣機，可防止拉鍊破洗衣機，另外也可避免衣物打結、變形。建議用溫水及中性洗衣精，脫水時可將一條乾毛巾放入洗衣機內，吸收羽絨衣剩下的水分，或是將乾毛巾塞入洗衣袋內，吸水效果會更好。脫水後馬上晾在通風處，約曬個2、3天至裡外全乾，否則濕氣會導致羽絨衣發霉、發臭。

毎田祥子提醒，由於羽絨衣通常是化學纖維，有些有防水、尼龍材質，普通的洗衣精可能無法清洗乾淨，因此建議使用中性洗衣精，而且記得要避免用漂白劑，否則可能會破壞原本的保暖功能。此外，羽毛不適合用太冰或太熱的水，且容易造讓衣物褪色，因此建議使用溫水清洗。

(中時電子報)