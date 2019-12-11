賴清德今天在金山、萬里拜票時表示，總統蔡英文承諾，連任後將推動農民退休金制度，讓農民能像軍公教勞一樣領取月退，對此農委會主委陳吉仲指出，農民退休金草案有2個版本，分為提撥與年金制，會盡快送行政院定案。

民進黨副總統參選人賴清德，今天回防故鄉新北市金山、萬里區拜票，強調蔡政府連任後將積極推動農民退休金制度，讓農民能向軍公教一樣領月退金，並指出他過去協助推動農民職業災害保險、殘障補助，讓農漁民意外失能時生活有保障。

對此陳吉仲表示，農民年金制度目前有2種立法草案，分別為類似勞保的年金制以及類似勞退的提撥制，目前還在研擬階段，但會盡快將2方案送至行政院，老農津貼的部分也不會取消，未來會持續執行。

民進黨多名立委原本訂於今天在社會福利及衛生環境委員會中審查「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案，盼參照勞保年金年資給付率，將老農津貼調高到8000元，但最後卻被民進黨黨團以「怕被在野黨說政策買票」為由取消。

農民健康保險專案辦公室指出，現行老農津貼為7256元，只要農保繳滿15年之65歲以上老農即可每月領取，根據現行老年農民福利津貼暫行條例，老農津貼每4年要依物價指數調整，若按照行政院主計總處年初計算，明年預計將調整為7557元，但正確金額仍須等待農委會輔導處明年一月正式公告。

(中時 )