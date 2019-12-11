檢警獲報，「新北市水資源經濟發展協會」等1 0多個人頭協會，勾結國內20多家旅行社，以偽造的委託書、交流計畫、邀請函，協助大陸人士以「假交流、真觀光」非法來臺觀光，協會收取每名大陸人1000元至2000元費用，估計自2017年1月至今年6月，已有超過5000名大陸人以此方式來臺觀光，其中不乏有大陸官方人土，相關協會不法所得超過1000萬元。

臺北地檢署今指揮刑事警察局偵查第二大隊，兵分5路搜索相關協會、旅行社、涉案主嫌洪慶淋住處，並約談傳喚洪男、洪妻、洪男女兒共10人到案，全案依兩岸人民關係條例「圖利使大陸地區人民非法進入臺灣地區」等罪嫌偵辦。

檢警因涉案協會及旅行社眾多，將協同移民署繼續清查。

檢警調查，目前法令規定，國內甲種旅行社可以經營國外旅遊，大陸人士若要來臺旅遊，必須提供一定存款證明，但有不少大陸人士貪圖來臺方便，透過大陸旅行社找上臺灣的非甲種旅行社，以交流名義來臺，實際上是從事來臺觀光旅遊。

檢警查出，國內的20多家非甲種旅行社，遂透過「新北市水資源經濟發展協會」等10多個人頭協會，提供不實的交流計畫、申請書、交流邀請函、委託書等文件，以「假交流、真觀光」方式，協助大陸人士非法來臺觀光，形成國境管理漏洞。

檢警估計，相關協會收取每名大陸人1000元至2000元費用，估計自2017年1月至今年6月為止，已有超過5000名大陸人以此方式非法來臺觀光，其中不乏有大陸官方人士，相關協會不法所得超過1000萬元。

(中時 )