吃膩麥當勞了？昨天(12/10)Dcard上有一名資深麥當勞員工分享他多年來吃麥當勞的秘密配方，除了很老梗的番茄醬+糖包以外，還有玉米湯、奶精球、胡椒搭在一起會變西式濃湯，柳橙汁加鹽等7種吃法，其中原PO最推的就是兩包番茄醬一包砂糖沾炸雞吃，「秒變韓式炸雞，好吃到流淚！」

七大隱藏吃法：

1.豬肉鬆餅的豬肉排，配鬆餅糖漿。

2.玉米湯加上奶精球、胡椒粉，會出現西式濃湯的味道。

3.玉米湯加撕碎的薯條。

4.兩包番茄醬加一包砂糖，拿來沾薯條、雞塊都很搭，原PO覺得勝過糖醋醬。

5.炸雞加兩包番茄醬一包砂糖，會秒變韓式炸雞。

6.柳橙汁加一包鹽能把甜味提出來。

7.漢堡內容物除了肉、起司、番茄片跟麵包，其他都可以double或不要，但沒有醬少的選項。

對此，網友們紛紛回應，「錯了，臺南人是一包糖漿加兩包糖」、「玉米濃湯+薯條真的絕配，可是每次吃都被異樣眼光」、「玉米湯+奶精球+胡椒，剛剛實測後真的讚」！同時，也有網友分享他的獨門配方，「勁辣翅沾番茄醬加糖超好吃，勁辣翅不能亡」、「蘋果派加蛋捲冰淇淋也好好吃」。

(中時電子報)