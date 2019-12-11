吃膩麥當勞了？昨天(12/10)Dcard上有一名資深麥當勞員工分享他多年來吃麥當勞的秘密配方，除了很老梗的番茄醬+糖包以外，還有玉米湯、奶精球、胡椒搭在一起會變西式濃湯，柳橙汁加鹽等7種吃法，其中原PO最推的就是兩包番茄醬一包砂糖沾炸雞吃，「秒變韓式炸雞，好吃到流淚！」
七大隱藏吃法：
1.豬肉鬆餅的豬肉排，配鬆餅糖漿。
2.玉米湯加上奶精球、胡椒粉，會出現西式濃湯的味道。
3.玉米湯加撕碎的薯條。
4.兩包番茄醬加一包砂糖，拿來沾薯條、雞塊都很搭，原PO覺得勝過糖醋醬。
5.炸雞加兩包番茄醬一包砂糖，會秒變韓式炸雞。
6.柳橙汁加一包鹽能把甜味提出來。
7.漢堡內容物除了肉、起司、番茄片跟麵包，其他都可以double或不要，但沒有醬少的選項。
對此，網友們紛紛回應，「錯了，臺南人是一包糖漿加兩包糖」、「玉米濃湯+薯條真的絕配，可是每次吃都被異樣眼光」、「玉米湯+奶精球+胡椒，剛剛實測後真的讚」！同時，也有網友分享他的獨門配方，「勁辣翅沾番茄醬加糖超好吃，勁辣翅不能亡」、「蘋果派加蛋捲冰淇淋也好好吃」。
文章來源：dcard
(中時電子報)
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