陳零九最新專輯《過PASS》11日數位上架，今舉行發片記者會，他經過《娛樂百分百》節目「凹嗚狼人殺」單元爆紅，包括主持人愷樂、搭檔邱鋒澤今特地站台並送上獎盃加持，包括玖壹壹、邵雨薇、羅志祥等人也錄製VCR恭喜他發片。過去邵雨薇為陳零九MV擔任女主角，愷樂在記者會上狂言「我今天是來面試MV女主角，要三點全露也ok」狂言一出令全場驚呼，不過她立刻害羞笑說「開玩笑的」。會後媒體詢問陳零九如果愷樂真的三點全露，網紅女友呼呼會不會吃醋？陳零九笑說：「不會，我們都很要好，應該會很期待」。

陳零九新專輯《過PASS》發片記者會，愷樂（右）、邱鋒澤（左）特地站台。（盧禕祺攝）

面對爆紅陳零九備受關注，不諱言碰過許多主動的女粉絲，但最印象深刻的是一個男醫師。陳零九說，當時處在低潮期，該名男醫師傳來一張約30、40萬的現金照，表明「我想幫助你，可是有個要求，想跟你互相愛撫」，讓陳零九相當傻眼，後來醫師退一步「不然我看著你，自己來就好」，面對現金的誘惑，陳零九笑說「當時我還真的思考了一下，後來想說算了」，再度回想起這件事，他笑言「其實這錢滿好賺的啊，坐在那邊就有」。

陳零九和呼呼交往7年，在新歌〈鬼混〉首度邀女友擔任女主角，在MV互動甜蜜閃瞎粉絲，雖沒有被逼婚，但他一直有在想結婚的事，笑說「結婚有很多好處啊，可以節稅」，他也已存到買房頭期款，持續觀察房價看地點。至於生小孩一事，呼呼怕痛不想生、陳零九認為養小孩麻煩，兩人現階段會先避孕。雖陳零九時常花錢買公仔，但他自認會理財，也透露現在和友人在永和分租，「一個月房租才3000」，更說之前看到張智成要轉租3萬6000元的套房，驚呼「智成哥一個月房租我可以住一年」。

陳零九新專輯《過PASS》11日數位上架，今舉行發片記者會。（盧禕祺攝）

新專輯一次收錄20首新歌，陳零九說前陣子壓力很大，「睡不著還發燒，尋痲疹過敏，有點免疫失調」，後來也開始注意身體，但他坦言「其實是工作結束後，半夜打德州撲克才頭暈」。由於玩狼人殺益智遊戲需要常動腦，陳零九說自己每週會固定按摩放鬆，「有時一次錄4場（節目），精神耗弱，頭會很脹」。雖本身是創作歌手，但有不少粉絲是因遊戲而關注陳零九，他說「一開始會在意，不過從各面向瞭解我，知道我在音樂有很多想法，結合遊戲跟音樂，反應是加乘的」。

(中時 )