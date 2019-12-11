鍍面鋼品大廠燁輝(2023)搶攻高附加價值的綠色鋼品市場，將參加12日至15日舉行的台北國際建築建材暨產品展；燁輝針對「健康環保」、「再生能源」、「資訊電子」、「安全鋼材」等四大主軸，推出相關產品。

在健康環保方面，燁輝推出高效抗菌環保鍍面、烤漆鋼品，符合歐盟RoHS及REACH環保指令，且具有高效抗菌、防黴性能的高機能性鋼材，提供有助於針對空調系統、工作及居家環境的健康環境。

在再生能源面向，配合再生能源發展政策，開發國內首家生產之「熱浸鍍5%鋁鋅(PhuizerFanO)與鋁鎂鋅(PhuizerGFM)等綠色建材(Green Steel)，適合太陽能發電設施之重要組件-系統支架使用之鋼材；其品質與國際大廠相媲美，並有交期短、價格合理的優點，符合國產國造的國家政策。

資訊電子方面，除了持續對面板、電腦、伺服器產業提供優質鋼材外，針對目前綠能產業發展之電動車充電樁、太陽能發電集電、儲電設施提供相關產品。

安全鋼材方面，燁輝針對民眾及產業界防火、潔淨節能、高耐候等各項需求提出一系列鋼品解決方案，並配合國內加工體系業者，建立完整的產業供應鏈。

(時報資訊)