昨日「華為心聲」發佈12月2日華為創始人任正非接受加拿大《環球郵報》的採訪紀要，除了談到了中美貿易對華為的影響外，任正非也談到了孟晚舟。

任正非在採訪中表示，孟晚舟12月2日發佈的公開信他沒有看，同時他認為孟晚舟發這封公開信不合適，「全國人民都忙著要幹活，要創造財富，爭取改善自己的收入，不能消耗太多精力來跟她一起感受。」他還表示，只看了標題。

任正非表示，沒有洞察能力的人，很難能領導這個公司。況且華為這樣一個科技公司，領導人需要有深刻的技術背景。孟晚舟回來還是繼續做CFO，當然這個CFO意志更堅強了。

同時任正非表示，這次折磨使他更加接近女兒。沒有固定，但是他說他們聊天比以前更多了，並且有時他會把在網上發現的有趣故事發送給女兒。

任正非說：「過去，孟晚舟可能整年都不會給我打個電話。她不會問我過得如何，甚至不會給我發短信。」「現在，我們的關係變得越來越緊密。」

(中時電子報)