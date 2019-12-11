10月間發生於虎尾鎮158線2名女摩托車騎士遭砂石車輾斃事故，其中一人是中低收入戶家庭的女兒。雲林縣府2017年起與保險公司合作開辦微型保險，15歲至70歲低收入及中低收入戶納保，中國人壽11日送達身故保險金30萬元，本案是微型保險開辦的第14名理賠案件。

剛畢業的魏姓女大生10月10日與張姓友人共乘機車，擬前往斗南車站搭火車到台南玩，未料途中擦撞小貨車倒地，兩人遭後方砂石車輾過死亡。

雲林縣府自2017年與中國人壽、慶興基金會合作開辦「低收入戶、中低收入戶家庭微型保險」，超過9100人納保，因意外事故導致殘廢或身故，給付保險金最高30萬元。

縣府指出，本案身故的其中一名女孩受微型保險保障，縣府接獲公所通報第一時間除派員與慶興基金會、中國人壽人員共同前往案家關懷，並立即申辦理賠，以最快速度完成程序，本案是開辦以來第14件理賠案。

社會處長林文志提醒納保對象，如有理賠事件發生，應於10日內主動告知戶籍所在地公所意外事故及傷害情況，不需額外支付保費，都可獲得基本保障，可洽社會處社會救助行政科諮詢，電話05-5523368。

社會處強調，縣府今年除與與中國人壽及慶興基金會繼續合作低收入戶及中低收入戶微型保險服務，今年四月再開辦「特殊境遇家庭型保險」，對象包括配偶死亡、離婚、家暴、未婚懷孕等未獲政府補助的受困家庭，估計有700至1000戶，保額也是30萬元。

特殊境遇家庭微型保險由新光人壽慈善基金會全額捐贈保費，上述家庭之主要家計負擔者在保險期間內若遭受意外傷害事故，新光人壽基金會將提供身故保險金或喪葬費用保險金、殘廢保險金。

(中時 )