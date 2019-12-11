婦女新知、家庭照顧者關懷總會、台北市產業總工會發起「爭取長期照顧安排假」，呼籲在長照過程中應有30天6成薪及150天無薪的長照安排假，至今已104個團體連署，日前呼籲各政黨加入連署，但民進黨以251字回應、國民黨以「不反對、不支持」回應，讓民間團體批評根本擺爛。

民間團體主張的「長期照顧安排」為，每位受僱者面對家中遇到長期照顧需求的期間、平均約10年，可以享有法定30天的6成薪假及150天的無薪彈性休假，協助就業者有合理的請假時間，盡速做好照顧安排。

婦女新知資深研究員曾昭媛表示，希望透過「長期照顧安排假」，讓長照家庭可以留在職場，撐過長照的風暴，此次邀請提出不分區名單的19個政黨，至今有13個政黨回應、但其中沒有民進黨與國民黨；她坦言，「十分失望」，而且國民黨僅口頭回應「不反對也不支持」，民進黨僅提供書面回應，強調「將持續蒐集各界意見凝聚社會共識，俾利於制度上做完善規。」

家總秘書長陳景寧說，不僅希望政黨加入連署，更期待選後能夠持續推動，而19個政黨的回應，民進黨身為執政黨與國會最大黨是半推半就，而國民黨更是擺爛裝死、迴避立場，呼籲231萬名因要照顧家人、工作受影響的勞工，支持參與「長照安排假」連署的政黨。

據民間團體提供資料顯示，包括民眾黨、親民黨、時代力量、綠黨、台聯、台灣基進、台灣維新、一邊一國行動黨、台澎黨、新黨、勞動黨、國會政黨聯盟及安定力量參與「長照安排假」簽署。

(中時 )