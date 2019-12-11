中央托育準公共化政策今年8月上路，禁止縣市政府加碼補助，造成嘉義市政府自辦2至3歲幼兒的托育補助沒有了，引起民怨，近來中央政策調整，市府自籌追加預算333萬元，若獲此次議會臨時會通過，可追補8月至12月未補助的空窗。

議員鄭光宏曾在議會質詢，嘉義市2018年加碼托育補助從2歲延至3歲，家長最多每月可獲6000元補助，減輕育兒負擔，但今年8月中央準公托政策上路，嚴禁各縣市府不能加碼補助，家長每個月僅獲2500元補助，民怨四起。

市府社會處長林家緯說，市府一直推動友善托育環境及平價托育制度，鼓勵生育，率先將托育補助加碼延長至3歲，因配合中央今年8月1日起實施「少子女化對策」計畫，嘉義市自辦0至3歲托育補助同步退場。

林家緯說，11月間中央宣布從2020年1月起滿2歲幼兒續留公共托育、準公共托育人員或準公共托嬰中心，將會持續補助托育費用，因此，市府編列333萬追加預算，本次議會臨時會審議，希望獲得議會支持，以追補今年8月至12月2至3歲的托育補助。

林家緯說，今年1月至7月31日發放672萬8500元2至3歲幼兒托育補助，共約284人、1232人次受惠，若獲通過追加333萬托育補助，預估約有190名幼兒受惠。

(中時 )