墨西哥研究團隊發現了新品種超毒蜘蛛，被牠咬到一口，人體肌肉就會腐爛。
綜合英國《太陽報》（The Sun）、《每日星報》（Daily Star）報導，墨西哥自治大學（National Autonomous University of Mexico）生物學家瓦爾狄茲－蒙德拉貢（Alejandro Valdez-Mondragon）領軍的墨西哥研究團隊日前發現了一種新品種的劇毒蜘蛛，學名為Loxosceles Tenochtitlan，即便牠們的毒液並不至於致人於死地，但是這類平甲蛛屬（Loxosceles）的蜘蛛毒液通常具有強大組織破壞力，能夠讓長達40公分的皮膚組織壞死病變，患者必須要耗費數月才能治癒，但是傷口將永遠留下疤痕。此外，牠的毒性對兒童而言尤其危險，一旦被咬，毒液可能入侵血管，最終破壞紅血球。
這類新品種蜘蛛屬於暱稱為「提琴蜘蛛」（violin spider）的「隱士蜘蛛」（recluse spider）家族一員，牠們通常會躲在物體、家具、牆壁之間的縫隙中，瓦爾狄茲－蒙德拉貢說，人類住家提供牠們適當的溫度、濕度及食物，因此創造了毒蜘蛛入侵家裡的基礎，他還說，牠們尤其受垃圾吸引，因為垃圾周圍經常圍繞一些牠們賴以維生的昆蟲。
科學家提出警告，如果感受到威脅，這類蜘蛛就會咬人，而雌性蜘蛛的毒性又是雄性蜘蛛的2倍。
報導說，墨西哥有全球最多樣性的平甲蛛屬（Loxosceles）蜘蛛，140個品種中有約40種為墨西哥原生種。
文章來源：BITE FRIGHT Terrifying new species of spider can rot human flesh with single bite and hides in furniture
(中時電子報)
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