墨西哥科學家日前發現新品種劇毒蜘蛛Loxosceles Tenochtitlan，人類被咬到一口，皮膚就會潰爛。

墨西哥研究團隊發現了新品種超毒蜘蛛，被牠咬到一口，人體肌肉就會腐爛。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《每日星報》（Daily Star）報導，墨西哥自治大學（National Autonomous University of Mexico）生物學家瓦爾狄茲－蒙德拉貢（Alejandro Valdez-Mondragon）領軍的墨西哥研究團隊日前發現了一種新品種的劇毒蜘蛛，學名為Loxosceles Tenochtitlan，即便牠們的毒液並不至於致人於死地，但是這類平甲蛛屬（Loxosceles）的蜘蛛毒液通常具有強大組織破壞力，能夠讓長達40公分的皮膚組織壞死病變，患者必須要耗費數月才能治癒，但是傷口將永遠留下疤痕。此外，牠的毒性對兒童而言尤其危險，一旦被咬，毒液可能入侵血管，最終破壞紅血球。

#BoletínUNAM Nueva especie de araña violinista, la primera originaria del Valle de México, es descubierta por #ExpertosUNAM. En el país hay 40 especies de este género, de las 140 que existen en el mundo > https://t.co/z8TA2ILbjk pic.twitter.com/gqZtHiTuOw — UNAM (@UNAM_MX) December 2, 2019

這類新品種蜘蛛屬於暱稱為「提琴蜘蛛」（violin spider）的「隱士蜘蛛」（recluse spider）家族一員，牠們通常會躲在物體、家具、牆壁之間的縫隙中，瓦爾狄茲－蒙德拉貢說，人類住家提供牠們適當的溫度、濕度及食物，因此創造了毒蜘蛛入侵家裡的基礎，他還說，牠們尤其受垃圾吸引，因為垃圾周圍經常圍繞一些牠們賴以維生的昆蟲。

#Ciencia

Una nueva especie de araña violinista fue descubierta por alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se trata de la primera considerada originaria de la región del Valle de México, la cual fue llamada por los científicos Loxosceles tenochtitlan. pic.twitter.com/sOBjF0BVuO — TCS Noticias (@tcsnoticias) December 3, 2019

Colegas de la UNAM-Tlaxcala/UA-Tlaxcala descubrieron una especie nueva de araña #violinista que habita la Ciudad de México, Tlaxcala y el EdoMex. Su nombre, #Loxosceles tenochtitlan y contrario a lo que se pensaba, es nativa de la zona. Sigue hilo👇https://t.co/VMrJDhq9Om pic.twitter.com/kTqXjbxzhn — Soy aracnólogo, pregúntame lo que quieras (@Arachno_Cosas) November 27, 2019

科學家提出警告，如果感受到威脅，這類蜘蛛就會咬人，而雌性蜘蛛的毒性又是雄性蜘蛛的2倍。

報導說，墨西哥有全球最多樣性的平甲蛛屬（Loxosceles）蜘蛛，140個品種中有約40種為墨西哥原生種。

(中時電子報)