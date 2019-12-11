國民黨總統候選人韓國瑜痛批綠營網軍造假抹黑， 蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄今天反嗆國民黨和韓陣營「自導自演」，他說，前幾天外交部也是鬧很大，人家都說「韓導、韓導」，很多連續劇都有「見縫插針」的相似情節，「我們相信人民的眼睛是雪亮的，無論再如何動機不良也沒用。」

小英發言人《一起吃早餐》直播節目今天邀請新北市第三選區（三重）立委候選人余天共進早餐，余天也在現場演唱〈月亮代表我的心〉。

阮昭雄指出，回顧2008年立委選舉，民進黨僅獲得27席，當時余天和林淑芬非常努力，守住濁水溪以北民進黨唯二兩席：三重和蘆洲。2018年三重立委補選，余天成功抵抗「韓流」穩住三重，就任後隔週馬上面臨黨內初選，隨即又接著2020大選，一年選三次實在很費心神。

余天說，兩週前量體重比年初少了6公斤，可見選舉多辛苦，很多朋友擔心他的身體健康，現在是家人健康與選舉，蠟燭兩頭燒。他請大家明年總統投給蔡英文、立委和政黨票投給民進黨，國會過半地方經費才容易爭取，讓大家看得到、用得到。

阮昭雄提及以前他的母親與妹妹曾受天哥幫助，儘管當時天哥不認識他們，下雨天時路過還是讓母親與妹妹搭便車，「我們一直感恩在心。天哥有天使的心，溫暖身邊的人」。

回顧蔡英文總統連任辦公室昨日舉行的「造假退散，揪出不實網路訊息製造者」記者會，阮昭雄表示，圖卡原設計師也到記者會直播下留言將會提告，對於散佈假消息、意圖使人不當選「我們絕不姑息」。

余天補充，三重也有類似狀況，有民進黨黨員跳到他黨，代表他黨參選，卻掛上與小英總統的看板，試圖混淆視聽。對此阮昭雄也說，我們相信人民的眼睛是雪亮的，無論再如何動機不良也沒用。

他說，前幾天外交部也是鬧很大，人家都說「韓導、韓導」，都在自導自演。很多連續劇都有「見縫插針」的相似情節，讓人把手放進去，「她難道不曉得現場有記者在嗎？」余天也說，外交部事件演得很糟糕，把人手放進去自己夾還自己叫，真的笑到翻過去。

阮昭雄還原事件始末指出，當時有一張合成圖，有韓國瑜的頭的不雅照，發現是八百壯士裡的挺韓軍人做的，他說是為了提醒有人要末黃韓國瑜，韓國瑜發現是自己人就不告了，標準何在？懷疑根本是自導自演。

不分區立委候選人林楚茵也說，從追蹤器開始就一路自導自演，那時她還在媒體任職，許多節目來賓表示引擎蓋是車子最熱的地方，怎麼可能放追蹤器，還介於有跟沒有之間。

(中時 )