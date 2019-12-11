外交部追究藍營立委妨害公務案件，保六陳姓女警11日也因北檢傳喚到案說明，陳姓女警下午透過保六發表公開聲明及錄音檔，表示全案已進入法律程序，此事讓她的生活大受影響，她不習慣成為媒體聚焦，希望保留隱私好好工作。

陳姓女警聲明如下：「謝謝社會大眾的關心，現在案件進入法律程序已不便發言，本人的生活已大受影響，我本來就只是一個認真執勤的基層警察，不習慣成為媒體聚焦，懇請社會大眾為我保留隱私，勿再造成二次傷害，我想恢復平靜的生活，繼續為工作認真付出，再次感謝各位的支持及關懷。」

國民黨立院黨團總召曾銘宗日前率藍營立委前往外交部，抗議卡神楊蕙如指揮網軍害死外交官，結果外交部卻消極以對，不敢追究真相，沒想到遭警力阻擋在大門外，雙方發生推擠。外交部10日向警政機關告發曾銘宗、林德福、陳宜民三位立委及徐弘庭、林金結、張斯綱等三名雙北市議員涉嫌妨礙公務與強制罪。

(中時 )