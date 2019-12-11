內蒙古爆發多宗人類感染鼠疫個案，引來各界擔憂。廣東佛山海關駐順德辦事處近日在入境船上發現一隻活鼠，經檢驗其帶有漢他病毒（Hantavirus，流行性出血熱病原體）。人類若感染此種病毒，初期將出現發熱、皮膚黏膜充血等症狀，死亡率高達40%，為此佛山海關先進行預防性消毒，前往廣東佛山一帶旅客不可輕忽。

據《東網》報導，近來鼠疫問題引起大陸民眾驚惶，不料佛山再檢出帶有漢他病毒的老鼠，雖經鼠疫桿菌核酸檢驗為陰性，未攜帶鼠疫病毒，佛山海關仍不敢掉以輕心，已先進行全面消毒。

報導說，海關人員近日在順德北滘口岸對入境船隻檢疫時，捕捉了一隻老鼠，並用捕鼠籠帶走檢驗，經有關部門檢測鑑定為家鼠，身上攜有漢他病毒。海關人員又在船上進行除鼠除蟲處理，並在船上噴灑藥物，進行預防性消毒。

根據防疫資料顯示，漢他病毒多由老鼠向人類傳播，死亡率高達約40%。如人類感染該病毒，早期會出現非特異性症狀，如發燒、疲倦與嚴重的肌肉痛（尤其是大肌群，如大腿、背部等），半數以上伴有頭痛、胃部不適嘔吐、暈眩與寒顫。約在發病4～10天後，始出現咳嗽及呼吸急促等症狀，一旦心肺症狀出現，病程可能快速發展至呼吸衰竭與休克。

(中時電子報)