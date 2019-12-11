媒體報導李亞鵬可能有新女友。（圖／翻攝自百度娛樂微博）

48歲李亞鵬和天后王菲離婚6年，今年5月李亞鵬親口認了有新歡Susie，但強調對方不是報導所說的身家千億的女企業家，只是會唱爵士的文字工作者，護女友心態表露無遺。今(11日)陸媒卻報導李亞鵬被目擊帶另一名長髮女看電影，之後雙雙回家享受兩人世界，似乎宣告已和Susie分手。

李亞鵬2年前曾被爆進度超前王菲，不僅再婚還生了雙胞胎，他雖否認也默默收下眾人的祝福，說：「反正應該會有那麼一天」。今5月則傳出李亞鵬有短髮長腿新女友Susie，他則強調：「不是企業家沒有500億，只是一位偶爾喜歡唱唱爵士的文字工作者，一位令人欣賞的獨立女性」，希望外界尊重。

據《百度娛樂》報導，李亞鵬被直擊和一名長髮女從餐廳走出，兩人之後去電影院，離開後身邊多了兩位朋友，李亞鵬先開車將兩位朋友送回家後，自己又帶著長髮女回家，被推測和Susie感情生變，但對此當事人沒回應。

(中時電子報)