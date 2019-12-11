金管會主委顧立雄12日將赴立法院財委會報告「金融科技發展與創新實驗條例施行成效」，他將揭露三大成果，值得注意的是，國內金融業在金融專利取得成果豐，去年一年就取得515件，遠大於過去12年(95年至106年)總和數367件，有利金融服務提供者掌握創新技術，創造商機。

報告中提及，金融業投入創新研發及金融科技現況有三大成果：

一、研發支出適用投資抵減：經金管會審查認定金融機構研究發展支出具高度創新，出具認定意見書送稅捐機關辦理稅額抵減之實際核准之個案（銀行、證券商及保險業）逐年倍增，分別於105年、106年及107年核准2件、9件、16 件，另108年1月至11月核准9件，提高金融業研發創新之誘因。

二、取得金融專利：自95年至108年9月止，金融業已申請1,950 件金融專利，並取得1,276件；其中107年申請603件、取得515件，單年取得專利件數，遠大於過去1年(95年至106年)總和數367件，有利金融服務提供者掌握創新技術，創造商機。

三、金融業於107年投入金融科技之經費約新臺幣(下同)117億元，預估108年投入金額達219億元，成長87%，顯示金融業對金融科技之應用快速成長。

(工商 )