金門紫菜上市 明天上午開賣 15:092019/12/11 中時 李金生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 金門縣水產試驗所輔導漁民養殖紫菜，明天上午10點在陳景蘭洋樓前方民宅開賣。（金門縣水試所提供／李金生金門傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 金門縣水試所輔導漁民養殖大型海藻，今年紫菜收成不錯。（金門縣水試所提供／李金生金門傳真） 金門縣水產試驗所輔導漁民養殖紫菜，今年收穫不錯!明（12）日上午10點在陳景蘭洋樓前方民宅採收販售，每斤售價150元，鄉親可前往購買或以電話訂購（0965-705239）。 縣水試所指出，去年紫菜上市大受好評，造成民眾與餐廳搶購熱潮，今年有很多漁民報名 參加該所大型海藻養殖輔導，種類除紫菜以外，還有海帶與海葡萄，也將於明年4月後陸續採收。 縣水試所表示，未來將會持續進行輔導，也期待鄉親支持本地產銷的優質海藻，品嘗尚青的在地海味。 (中時 ) #紫菜 #輔導 #海藻 #今年 #養殖 也許您會感興趣 推薦閱讀 「食番安心-2019路竹蕃茄節」熱鬧登場 14:202019/12/07 生活 冬季台灣高山茶王賽 八年級生包辦頭獎、特等獎 17:552019/12/07 生活 故宮南院108年入館人數突破百萬 18:512019/12/07 生活 《電機股》勤美鑄件訂單回溫，明年展望比今年佳 10:342019/12/09 財經 中碳歲休營收降 前11月自結每股盈餘6.54元 10:552019/12/09 財經 補豬瘟防疫破口 陳吉仲視察進口郵包檢疫 13:402019/12/09 生活 5年首見！國泰置地今年實價租金連四筆4千元 15:102019/12/09 財經 海水也能玩魚菜共生 多溫層海水養殖系統開發 15:552019/12/10 財經 2020迎第一道曙光！時間看這裡 13:592019/12/11 生活 嘉義市2至3歲托育補助空窗 市府擬追補 15:032019/12/11 政治 生活熱門新聞 星宇首航團價格曝光 ！網激喊：過年衝一波啦 - 生活 何庭歡小時候長這樣！自爆黑歷史 - 生活 獨》 史上最重！北巿聯醫門診減量作假 遭健保核扣逾億 - 生活 全台最正女工頭出嫁 新郎出動6卡車6怪手組迎娶 - 生活 2020愛情運最強3星座 他能開花結果 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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