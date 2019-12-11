金門縣水試所輔導漁民養殖大型海藻，今年紫菜收成不錯。（金門縣水試所提供／李金生金門傳真）

金門縣水產試驗所輔導漁民養殖紫菜，今年收穫不錯!明（12）日上午10點在陳景蘭洋樓前方民宅採收販售，每斤售價150元，鄉親可前往購買或以電話訂購（0965-705239）。

縣水試所指出，去年紫菜上市大受好評，造成民眾與餐廳搶購熱潮，今年有很多漁民報名 參加該所大型海藻養殖輔導，種類除紫菜以外，還有海帶與海葡萄，也將於明年4月後陸續採收。

縣水試所表示，未來將會持續進行輔導，也期待鄉親支持本地產銷的優質海藻，品嘗尚青的在地海味。

(中時 )