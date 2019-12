聯合國轄下多個機構發布報告指出,亞太地區有4億7900萬人處於營養不良狀態,造成兒童發展遲緩和消瘦;同時還有過重和肥胖的問題,為國家預算帶來負擔也降低生產力。

聯合國糧農組織(Food and Agriculture Organization of the United Nations,FAO)、聯合國兒童基金會(United Nations Children's Fund, UNICEF)、世界糧食計劃署(World Food Programme, WFP)以及世界衛生組織(World Health Organization,WHO)今天在曼谷共同發布報告,分析亞太地區的食品和營養安全問題。

這份名為「亞太地區--食物安全和營養區域概述」(Asia and the Pacific--Regional Overview of Food Security and Nutrition)的報告指出,在亞太地區仍有4億7900萬人處於營養不良狀態,如果要達到聯合國設下2030年消除貧窮和營養不良的目標,到2030年前平均每個月必須至少要有300萬人脫離飢餓狀態。

報告指出,營養不良不只涉及卡路里攝取的問題,亞太地區多數國家中6個月到23個月大的嬰幼兒,超過半數無法獲得多樣化食物,導致他們營養攝取不足,也就是所謂的隱藏性飢餓,進而影響兒童的發展和下一代的潛力,這也造成5歲以下兒童發育遲緩和消瘦。

2018年,亞太地區5歲以下的兒童有7720萬人有發育遲緩的問題,3250萬人有消瘦的問題。

不過同時間,過重和肥胖的問題也出現在亞太地區的兒童和成人身上,造成與飲食相關且非傳染性的疾病,例如糖尿病、高血壓和呼吸系統疾病,這為國家的健康照護預算帶來很大的負擔,也降低生產力。

報告指出,改善飢餓和營養不良的狀況最主要的方式就是透過社會保護計畫,特殊的營養原則應該落實在設計、執行、監督和評估社會保護計畫中;儘管相較於歐洲國家花42%的國家支出在社會保護政策上,亞太國家只有14%,不過近幾年來亞太國家花在社會保護政策上的預算正在成長。

報告也指出,近幾年亞太地區經濟成長動能仍然很強勁,如果政府能協助窮人增加收入,這有助於改善人民營養不良,其他改善的方式還有增加農業生產的多樣化、增加對水和潔淨設施的投資、改善對嬰幼童的照護和餵食方式等。

