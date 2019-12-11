台美資安演練成果豐碩，政務委員唐鳳下午表示，未來台灣自辦的資安演練將會常態化辦理，一年至少一次。

上月舉行的的跨國網路攻防演練（Cyber Offensive and Defensive Exercise，CODE 2019）圓滿結束，政府資安單位認為成果相當良好。唐鳳說，在資安方面，以她的理解，這一次作金融相關的實證（白帽駭客跟防守者）互相切磋，也就是一個紅隊、藍隊，大家透過所謂紫隊交流，也就是藍、紅隊彼此分享怎麼想的，以及未來要補強哪一個部分。未來資安演訓是常態性辦理，並不是只有這次請各國來跟我方切磋，接下來也會變成常態的活動。

所謂常態性活動，唐鳳也說，頻率當然是以每一年一次起跳，就像GCTF架構裡面，不同的地主國有不同主題要來測試跟討論，這個是擴充性的架構，所以每一年一次不只是每一年一個主題，像她所說的社會創新主題，也許各自都有每一年一次的節奏，所以每一年會有好幾次的合作，總統盃黑客松，今年美國也有派人來參加，也就是AIT的朋友來參加總統盃黑客松國際組的部分，那個是每一年一次的活動。

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(中時 )