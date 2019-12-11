民進黨蔡英文總統和國民黨總統候選人韓國瑜的最新民調出爐，在藍綠橘角逐下，民進黨蔡英文獲得48.9%支持度，國民黨韓國瑜也獲得19.7%支持度，親民黨宋楚瑜落居第三，獲得8.3%支持度。蔡領先韓29.2個百分點。網友看完紛紛表示，「穩了」、「網軍爭議這周才發酵？」。

據《綠黨》今(11日)所公布的最新民調結果顯示，蔡英文獲得48.9%的支持，韓國瑜則是19.7%、宋楚瑜8.3％。但若與同是《綠黨》在12月4日所公布民調結果相較，蔡英文支持度從52.1%滑落為48.9%，韓國瑜支持度則從17.9%些微攀升到19.7%，兩人差距也從34個百分點縮小到29.2個百分點。

值得注意的是，此次民調也針對明年大選調查，「最害怕誰當選」部分，有高達47.1%最害怕韓國瑜當選，其次是蔡英文的19.9%，宋楚瑜9.2%。選不出的部份也多達23.7%。

本民調為《綠黨》委託《山水民意研究股份有限公司》執行，於12月9日至10日，調查設籍全國二十歲以上成年人。抽樣方法為自全國住宅部份電話用戶，以系統抽樣隨機方式抽出電話，有效樣本數1,025份，抽樣誤差在 95%的信心水準下，約± 3.06個百分點。

對於民調結果，網友也紛紛在綠黨桃園市議員王浩宇臉書留言。「很合理啊，卡神案多少會影響」、「民調都不是真的」，也有網友酸「怎麼沒有唯一支持蔡英文」。

(中時電子報)