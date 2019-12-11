陽明大學醫學系第4屆校友唐心北於民國74年自陽明醫學院醫學系畢業。(擷自陽明大學官網／李侑珊台北報導)

陽明大學12月12日召開「學生獎懲委員會」臨時會議且通過，應以修復式轉型正義的精神，撤銷該校醫學系第4屆校友、醫師唐心北在民國73年的記過處分，以回復其名譽，成為這也是台灣校園轉型正義首例。

唐心北過去在嘉南療養院擔任精神科醫師14年半，安南醫院成立後，隨即被挖角至該院擔任精神科主任後改任一般精神科醫師。11月16日下午爬山時疑似心肌梗塞，送往衛福部台南醫院新化分院急救宣告不治，享年60歲。

陽明大學表示，民國73年，當時就讀醫學系7年級一名同學，在台中榮總實習期間，於宿舍張貼的一則公告稱呼老師是「老菸槍」，有辱罵師長之嫌。時任班代的唐心北，被校方認為「傲慢、偏見及未能善盡班代職責」，誤導同學對師長做不實之攻訐，因而被學校記一次大過。

陽明大學提到，時經35年後，校方基於對人性尊嚴與人權保障的注重，特別針對此處分案，召開學生獎懲委員會臨時會議，並邀請擔任「總統府人權諮詢委員會」委員的公衛所教授黃嵩立列席，闡述轉型正義意義。

陽明大學指出，經出席委員審查相關文件，唐心北當年乃是基於班代職責，赴台中榮總與班上同學討論班務，並無客觀證據證明他授意該名同學對師長做不實之攻訐。因此，出席委員經討論後表決，以11票全數一致通過，應以修復式轉型正義的精神，撤銷唐心北於民國73年8月27日記大過之處分；校方將會徵詢當事人家屬意見，如獲家屬同意，將委請校史館藏案典藏，作為人權教育參考文獻。

陽明大學提到，有鑑於唐心北校友在校就讀期間，積極參與學校第一支醫療服務隊，協助偏遠地區醫療服務工作，並創立服務性社團「勵青社」；畢業後終生投入精神醫學領域，在台灣成癮精神醫學、司法精神鑑定上，開創堅實基礎並培育人才無數多次。校方除回復唐心北校友名譽，也特地頒發唐校友「榮譽傑出校友證書」，以表彰他對母校及社會之貢獻。

唐心北在民國74年自陽明醫學院醫學系畢業後，先後在草屯療養院、嘉南療養院、台南市安南醫院精神科等服務，並擔任台南市康復之友協會與台南市憂鬱症關懷協會理事長；此外，也受聘為內政部「家庭暴力及性侵害防治委員會」委員與「國家衛生研究院成癮次專科醫師培訓計畫」執行委員，積極推動成癮醫學成為新的次專科，更協助台南市府衛生局輔導藥癮者治療重回社會。

陽明大學提到，唐心北在11月16日下午爬山時突發心肌梗塞驟逝，許多病患、同學、親友紛紛留言感念其對精神醫療的貢獻。

陽明大學為表彰唐心北在校就讀期間，積極參與陽明第一支醫療服務隊，協助偏遠地區醫療服務工作，並創立服務性社團「勵青社」；畢業後終生投入精神醫學領域，在台灣成癮精神醫學、司法精神鑑定上，開創堅實基礎並培育人才無數多次。陽明大學除回復唐心北校友名譽，也特地頒發「榮譽傑出校友證書」，表彰對母校及社會之貢獻。

(旺報 )