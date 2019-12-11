皇翔(2545)委託仲量聯行公開標售的全新共構商辦─皇翔中山因產權登記未能夠於預計時程內完成，加上恰逢元旦假期以及今年農曆過年時間較早，仲量聯行與業主討論後，決定將本案開標時間延後至2020年2月17日。

皇翔表示，台北市近兩年除皇翔中山外，精華商辦沒有其他新完工的供給，據悉預計2020年第一季完工的新星興業大樓業已整棟預租，其他位於北市尚未完工的大樓也傳出預租近滿租的好成績，在在顯示台北市A辦租賃市場搶手。

仲量聯行說，目前台北市A級辦公大樓空置率在3%以下，對於希望進駐精華辦公商圈或設立區域型總部的公司來說，皇翔中山乃市場極為稀有的產品。加上捷運共構的交通優勢，投資人皆趨之若鶩，無不積極評估此一難得投資機會，此次延長標售案評估時間，預期將吸引更多投資人積極參與此標售案評估，也可望為西區辦公商圈注入更多活力。

(時報資訊)