根據市調機構IDC的預測，2023年全球經濟將實現「數位至上」，預估全球超過一半的GDP將由數位化轉型的企業產品和服務所推動，企業未來的競爭力取決於能否因應最新發展趨勢、妥善部署與管理IT基礎架構，中華電(2412)今(11)日舉辦「多雲時代、共創未來-CEO戰略論壇」，邀請IDC台灣區總經理江芳韻、台灣微軟專家技術部暨新創加速器總經理胡德民，分享未來企業雲端佈局的戰略及挑戰，並展現中華電於雲端、資料中心及資安的專業服務能量。

中華電信數據通信分公司總經理林榮賜表示，因應數位轉型，提升數位化成熟度，智慧、安全且彈性的IT基礎設施對企業而言是不可或缺的，企業期待橫跨地端資料中心及雲端服務的各項應用，及兼顧需求與成本的整合性服務；這正是中華電「雲端解決方案」的服務理念及特色，提供包括Azure、AWS、GCP及中華電信hicloud等多種公有雲服務，以更有效率的方式協助企業進行跨平台管理與分析，並藉由中華電信的網路優勢、資料中心及資安團隊豐富的經驗，提供最具競爭力的多雲架構服務。

中華電認為，隨著企業面臨IoT、AI、大數據的智慧浪潮，資料中心需求仍持續成長，加上IT架構及環境愈加複雜，資料中心的維運及管理，是企業確保高可靠度及高營運效率的重要關鍵。

(時報資訊)