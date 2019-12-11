國際評級機構穆迪最新調查指出，大陸影子銀行資產的收縮規模從2019年上半年的人民幣（下同）1.7兆元，大幅放緩至第3季的4,000億元；預期總體經濟的槓桿可能進一步上升，因貨幣政策仍然集中於支持經濟增長。

香港信報報導，穆迪報告指出，今年前三季廣義影子銀行資產規模減少2.1兆元，至59.2兆元，相當於9月底名義國內生產總值（GDP）比例62％，較2018年底的68％回落。於2016年底，影子銀行資產規模相當於名義GDP比例達到87％的頂峰。

穆迪表示，第三季大陸的信貸增速超過名義GDP增長，導致總體經濟的槓桿率略為上升。槓桿率將可能進一步上升，因貨幣政策仍然集中於支持經濟增長。

與此同時，信託淨貸款則轉為負值。報告解釋，今年7至9月信託貸款淨額下跌2,630億元，扭轉上半年累計增加930億元的趨勢。

報告稱，經過今年初的反彈後，第3季地方政府融資平台信貸則持穩，反映由政府融資平台信貸牽頭的基建項目繼續獲得支持。

(工商 )