以色列經數月政治動盪，今天午夜之前四面楚歌的總理尼坦雅胡若未能與對手甘茨打開僵局，以色列勢得進行另次大選，一旦如此，1年之內舉行3次大選，將是以國破天荒第一遭。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與主要對手甘茨（Benny Gantz）數天來相互中傷，最後一刻的協議看似機會渺茫，而兩人也一直未能在國會中取得執政的多數。

現在情勢看來，這位以色列有史以來執政最久的總理，恐將面對另一次政治戰鬥。目前以看守內閣執政的尼坦雅胡，必須在聯合黨（Likud Party）黨內擺平其他挑戰者，而此時此刻他因涉貪腐案，勢力正被削弱中。

一年之內舉行3次大選，將會是以色列破天荒第一次，雙方須在午夜11時59分達成最後協議，才能翻轉第3次大選命運，否則總統李佛林（Reuven Rivlin）將宣布協商破裂，並舉行另次大選，時間可能是明年3月。

領導保守派聯合黨的尼坦雅胡與帶領中間派藍白聯盟（Blue and White）的甘茨，一直在討論組成聯合政府的可能，但對於誰來領導新政府，雙方都無法達成共識。

上個月尼坦雅胡因涉數起貪腐案被起訴，甘茨當時要求他下台。

以色列媒體普遍認為，雙方協商不會有任何成果，只有破裂一途，疲憊的選民將被迫在12個月內第3度上投票所投票。

(中央社)